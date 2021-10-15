Роскосмос раскрыл подробности работы «киноэкипажа» на орбите Земли

Режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отсняли большую часть материалов грядущего фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). После завершения работ они вернутся на Землю. Это произойдёт уже через два дня. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели осмотр полётных скафандров «Сокол КВ-2», проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов, — говорится в сообщении.

Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18». Предполагается, что они приземлятся в 07:36 по столичному времени в 46 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Ранее автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский поделился с NEWS.ru своим заключением о том, что у полетевший в космос Юлии Пересильд есть проблемы со здоровьем. По словам учёного, артистка может испытывать дискомфорт из-за болей в области лопаток и груди.