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Владимир Меньшов
Культура

«Простой и одновременно сложный»: ушёл из жизни режиссёр Владимир Меньшов

12:52, 05 июля 2021
Фото: Евгения Смолянская
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На 82-м году жизни скончался кинорежиссёр и актер, лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Смерть народного артиста России наступила от последствий COVID-19. Известно, что он должен был участвовать в предстоящих выборах в Госдуму от «Справедливой России», но не приехал на партсъезд из-за коронавируса. О кончине Меньшова очень тонко высказался актёр и продюсер Сергей Жигунов.

Он был очень большой человек: простой и одновременно сложный. Но он всегда вызывал у меня неподдельный интерес как человек, а не только как художник, — сказал он.

Меньшов известен зрителям как режиссёр картин «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли» и ряда других. Также он выступил как актёр во множестве известных картин: «Где находится нофелет?», «Город Зеро», «Ночной Дозор», «Дневной  Дозор», «Ликвидация», «Легенда номер 17». Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Госпремии СССР (1981), Госпремии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), член Союза кинематографистов РФ. Фотографии великого художника и артиста — в галерее NEWS.ru.

Владимир Меньшов

kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Человек на своём месте​» (1973)

Киностудия «Мосфильм​»

Владимир Меньшов в фильме «Солёный пёс​» (1973)

РИА Новости

Наталья Вавилова и Дмитрий Харатьян в фильме «Розыгрыш​» (1976)

Киностудия «Мосфильм​»

Владимир Меньшов и Людмила Чурсина в фильме «Собственное мнение» (1977)

РИА Новости

Ирина Муравьева и Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит» (1980)

Киностудия «Мосфильм»

В роли Георгия Жукова в сериале «Ликвидация» (2007)

Централ Партнершип

Олег Табаков в фильме «Ширли-Мырли​» (1995)

Киностудия «Мосфильм​»

Жерар Депардье и Владимир Меньшов на съемках фильма «Зависть богов​» (2000)

Дмитрий Коробейников /РИА Новости

Владимир Меньшов и Вера Алентова

Алексей Куденко/РИА Новости

Владимир Меньшов

Евгения Смолянская

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