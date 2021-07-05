«Простой и одновременно сложный»: ушёл из жизни режиссёр Владимир Меньшов

На 82-м году жизни скончался кинорежиссёр и актер, лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Смерть народного артиста России наступила от последствий COVID-19. Известно, что он должен был участвовать в предстоящих выборах в Госдуму от «Справедливой России», но не приехал на партсъезд из-за коронавируса. О кончине Меньшова очень тонко высказался актёр и продюсер Сергей Жигунов.

Он был очень большой человек: простой и одновременно сложный. Но он всегда вызывал у меня неподдельный интерес как человек, а не только как художник, — сказал он.

Меньшов известен зрителям как режиссёр картин «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли» и ряда других. Также он выступил как актёр во множестве известных картин: «Где находится нофелет?», «Город Зеро», «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Ликвидация», «Легенда номер 17». Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Госпремии СССР (1981), Госпремии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), член Союза кинематографистов РФ. Фотографии великого художника и артиста — в галерее NEWS.ru.