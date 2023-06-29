«Простить любимой можно всё»: Певцов раскрыл секрет 33-летнего брака Дмитрий Певцов о браке: это работа не над партнером, а над собой

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Народный артист России, депутат и заместитель председателя комитета по культуре ГД Дмитрий Певцов в канун своего 60летия раскрыл секрет 33-летнего брака с женой — народной артисткой России Ольгой Дроздовой. Актер и парламентарий подчеркнул, что в браке важно работать не над партнером, а над собой.

Любовь — это работа. Не над партнером: чтобы он, к примеру, закрывал зубную пасту и выключал свет. А работа над собой. Это, наверное, самое сложное — заниматься самовоспитанием, — рассказал законотворец.

Певцов отметил, что за 33 года брака они с женой «научились хранить то, что Господь дал — свою вторую половину». Артист и депутат убежден в необходимости и сейчас «каждый день свою жену завоевывать».

Я должен делать так, чтобы жена слышала, и видела, и чувствовала мою любовь. Не просто в словах, но и в поступках. И у меня родилась аксиома: я убежден, что простить любимому человеку можно всё. Ибо кому плохо, тот сам и виноват, — подчеркнул Певцов.

И, наоборот, главным врагом семейной жизни, по мнению Дмитрия Певцова, является эгоизм одного из супругов. Он считает, что в семейной жизни необходимо думать о близких и поддерживать их во всем, а не тянуть одеяло на себя. «Это даже не секрет, а правило», резюмировал артист и депутат ГД.

Актриса Валентина Рубцова, звезда сериалов «Универ» и «САШАТАНЯ», ранее рассказала, что секрет успешной семейной жизни таится в отсутствии конфликтов. Она заявила, что семья для нее — главное в жизни, поэтому иногда стоит быть терпеливой, уступать и проявлять находчивость. Рубцова подчеркнула, что ее характер похож на характер экранного персонажа Татьяны Архиповой. По ее словам, одной из главных задач проекта «САШАТАНЯ» является пропаганда семейных ценностей, а главные герои — пример образцовой семьи, который так нужен в современном мире.

Российский певец Леонид Агутин до этого раскрыл секреты счастливой семейной жизни с Анжеликой Варум. По словам звезды, они с женой выработали ряд негласных правил. Главное из них — всегда находиться рядом, если не препятствуют работа и обстоятельства.