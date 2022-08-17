Звезда сериала «Универ» Рубцова раскрыла секрет счастливой семейной жизни Актриса Рубцова: секрет счастливой семейной жизни — отсутствие конфликтов

Фото: Кадр из сериала «СашаТаня»

Актриса Валентина Рубцова, звезда сериалов «Универ» и «САШАТАНЯ», рассказала, что секрет успешной семейной жизни таится в отсутствии конфликтов. В разговоре со СМИ она заявила, что семья для нее — главное в жизни, поэтому иногда стоит быть терпеливой, уступать и проявлять находчивость.

Самое главное, что могу посоветовать: не доводите дело до конфликта. А если уж какие-то недоразумения возникли, извинитесь, даже если правы, улыбнитесь и скажите: «Мне достался самый лучший муж на свете». Действует безотказно! — поделилась актриса.

Рубцова подчеркнула, что ее характер похож на характер ее экранного персонажа Татьяной Архиповой. По ее словам, одной из главных задач проекта «САШАТАНЯ» является пропаганда семейных ценностей, а главные герои — пример образцовой семьи, который так нужен в современном мире.

Актер театра и кино Дмитрий Назаров ранее рассказал, в чем кроется секрет популярности сериала «Кухня», в котором он сыграл одну из главных ролей. Он заявил, что «Кухня» — это не ситком, а добротно и качественно сделанный продукт, который должен задать планку всем остальным телевизионным проектам. По его словам, сериал является настоящей удачей для отечественного телевидения, в то время как другие похожие проекты сделаны «впопыхах».