Агутин раскрыл «формулу любви» к Анжелике Варум

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Российский певец Леонид Агутин раскрыл секреты счастливой семейной жизни с Анжеликой Варум. Несмотря на более чем 20-летний брак, паре удалось сохранить свежесть чувств. Исполнитель также рассказал о «формуле любви» к супруге, передаёт телеканал НТВ.

По словам звезды, они с женой выработали ряд негласных правил. Главное из них — всегда находиться рядом, если не препятствуют работа и обстоятельства. Агутин отметил, что они даже при напряжённом графике проводят вечера дома и ночуют вместе, и их отношениях нет такого, чтобы муж поехал «на дачке пожить, а она в квартире пожила».

«Жить без тебя не могу», — такая формула любви. Это называется судьба, — добавил Агутин.

Композитор не отрицает, что союз с Анжеликой Варум не был безоблачным. По его мнению, некоторые вещи в партнёре могут раздражать, с чем-то приходится мириться, но музыкант хочет встретить с женой старость. Автор песен назвал себя счастливым человеком, у которого есть всё, кроме внуков. Но проживающие за границей дочери Лиза и Полина не спешат радовать отца наследниками.

Накануне исполнитель был вынужден дать объяснение своим словам о непрофессиональной песне Манижи для Евровидения. Певец написал в Facebook, что его слова поняли превратно. Поводом для такого объяснения послужили ранее сказанные артистом слова на одном из YouTube-шоу, что композиция Манижи с точки зрения профессионала является «слабым и пустым» произведением.

Ранее сообщалось, что Ирина и Виктор Салтыковы прожили в браке восемь лет, но даже годы спустя после расставания музыканты обращают на себя внимание. По словам Ирины, совместная жизнь походила на настоящий кошмар и ей больно вспоминать замужество, а единственным «светлым пятном» является рождение дочери Алисы, передаёт телеканал «Россия 1». Сама Алиса призналась, что не общается с отцом.