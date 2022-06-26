Прощание с Юрием Шатуновым: фото, видео, онлайн-трансляция Как проходит прощание с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданскую панихиду по Юрию Шатунову родственники музыканта решили провести 26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища. Онлайн-трансляцию прощания будут вести журналисты NEWS.ru.

Начало церемонии запланировано на 10 часов утра. Как сообщают СМИ, после прощания с артистом его тело кремируют и захоронят там же, на Троекуровском кладбище.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Ему стало плохо во время рыбалки, друзья успели довезти певца до больницы, но медики не смогли его спасти.

Первоначально сообщалось, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Отмечалось, что из-за этого было потеряно 40 минут. Однако позже представитель музыканта Аркадий Кудряшов заявил об отсутствии претензий к врачам, которые пытались реанимировать исполнителя.

По словам музыкального критика Алексея Остудина, уход Юрия Шатунова стал 16-й смертью в истории группы. О череде трагедий в коллективе ранее подробно рассказывал NEWS.ru.

15:05 Очередь людей, ещё не простившихся с музыкантом, заметно сократилась. Последние поклонники покидают зал.

Завтра с Шатуновым простятся друзья и близкие, эта церемония пройдёт в закрытом режиме. Похороны певца запланированы на вторник, 28 июня. Как подчеркнул директор артиста Аркадий Кудряшов, на кладбище «не допустят никого [из посторонних]».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с Юрой Шатуновым в Москве

14:59 Певица Анна Калашникова заявила, что ей пришлось «два часа стоять и умолять пустить проститься с Шатуновым». Она призналась, что не была близко знакома с покойным артистом, но не раз пересекалась с ним на различных мероприятиях. Исполнительница подчеркнула, что «Юра не был классической звездой, он был обычным парнем, нормальным человеком».

Сначала Пьер (певец Пьер Нарцисс умер на день раньше Шатунова. — NEWS.ru), теперь Юра. Я в шоке. Он не был классической звездой. Юра был обычным парнем, нормальным человеком. Никому не отказывал. Всем уделял внимание, — рассказала Анна Калашникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российская актриса Анна Калашникова

Она добавила, что не удивлена огромным количеством людей, которые пришли проститься с кумиром, поскольку «в нашей стране нет ни одного человека, который бы не знал слов его песен».

14:46 Бывший преподаватель физкультуры в интернате для детей-сирот, в котором вырос Юрий Шатунов, рассказала, что все учителя, ученики и выпускники заведения «сегодня скорбят вместе с Россией». По словам педагога, певец с детства был отлично физически развит и любил гонять на мотоцикле. Прославившись, он не забывал свой интернат и «постоянно предлагал помощь». Так, однажды Шатунов купил 250 порций мороженого — каждому из воспитанников.

Он часто приезжал в интернат. Гонял на мотоцикле. Был скромнейшим человеком. Постоянно предлагал помощь. Однажды спросил: «Светлана Владимировна, что нужно?» Я говорю: «Вот тут 250 человек детей. Купи им всем мороженое». Он купил, и мы всё раздали, — вспомнила преподаватель Шатунова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с Юрой Шатуновым в Москве

14:31 По мнению певца Феликса Царикати, когда Юрий Шатунов появился на эстраде, «все артисты были в шоке» и завидовали ему. Исполнитель назвал себя близким другом солиста «Ласкового мая» и подтвердил, что Шатунов «очень переживал» из-за испортившихся отношений с Разиным, который считал себя его отцом«.

Когда он появился, все артисты были в шоке. Кто-то оканчивал институты, консерватории, но такого успеха, как у него, никому достичь не удалось. Все завидовали. Я очень близко с Юрой дружил. Он очень переживал из-за отношений с Разиным. Андрей считал себя его отцом. Его тоже можно понять, а с другой стороны, нельзя понять, — подчеркнул Феликс Царикати.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заслуженный артист России Феликс Царикати

14:12 Певец Роман Архипов пришёл проститься с Шатуновым и рассказал, что артист всегда был очень востребован. По его словам, за неделю до смерти солист «Ласкового мая» признался, что очень хотел бы отдохнуть. Он предположил, что внезапная смерть Юрия Шатунова может быть связана с напряжённой работой и переживаниями из-за судов за права на песни с продюсером Андреем Разиным, так как «любой стресс влияет на человеческое сердце».

Я знал его с 10 лет. Это человек, который научил меня пользоваться профессиональным компьютером. Мы с ним ходили на царицынский рынок. Он всего на 10 лет меня старше был. Всегда жизнерадостный, весёлый. Незадолго до смерти я приглашал его на концерт, но у него все даты были расписаны. Он был очень востребован, — отметил Роман Архипов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Роман Архипов

13:44 Тело солиста «Ласкового мая» кремируют, а прах разделят на две части, одну из которых оставят в России, а вторую увезут и захоронят в Германии, где жил артист в последние годы. Такова последняя воля самого музыканта, сообщил его директор Аркадий Кудряшов.

Юра ещё два года назад принял решение о кремации. Половину праха похоронят в России, половину в Германии, — рассказал Аркадий Кудряшов.

13:10 Сотни человек продолжают ожидать своей очереди проститься с кумиром. Людям, стоящим по несколько часов на жаре, в целях безопасности бесплатно раздают воду.

12:48 Директор музыканта Аркадий Кудряшов заявил, что вдова Юрия Шатунова Светлана не придёт на церемонию прощания с покойным мужем, так как она «не публичный человек».

Супруги не будет [на прощании], потому что она не публичный человек, — объяснил Аркадий Кудряшов.

Он также рассказал, что Шатунов «ненавидел» продюсера коллектива Андрея Разина, так как тот «не хотел ни копейки отдавать исполнителю».

12:22 Певец Игорь Наджиев не стал дожидаться завтрашнего дня, когда коллеги Шатунова смогут проститься с ним в закрытом режиме, и почтил его память сегодня.

Миллионы людей любят его. Он был настоящий, тёплый артист. Он выходил на сцену и согревал всех. У Бога все живы. Там не нужно беспокоиться о правах на наследство, — заявил певец Игорь Наджиев.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Игорь Наджиев

12:03 Кроме друзей и поклонников, на прощание с Юрием Шатуновым приехали его земляки.

Мы были односельчанами с Юрой. Родились в одном роддоме. Из Кумертау приехало 40 человек. Мы специальную группу организовывали. Для каждого из нас он был больше, чем земляк, — признался Геннадий.

11:41 Проститься с Юрием Шатуновым приехал автор всех главных хитов Юрия Шатунова Сергей Кузнецов. Как рассказывала NEWS.ru вдова клавишника «Ласкового мая» Карина Бурда, именно ссора Кузнецова с продюсером группы Андреем Разиным, по её мнению, могла повлечь за собой череду смертей в коллективе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Кузнецов (справа)

Неуверенно державшегося на ногах Сергея Кузнецова подвели к гробу артиста и сразу закрыли за ним двери в зал. Мужчина приложился губами ко лбу Шатунова.

Выйдя из зала, Сергей Кузнецов признался, что в последний раз виделся с Юрием Шатуновым 15 февраля.

Я постоянно показывал ему наброски новых текстов, песен. На здоровье он редко жаловался, но перед последним концертом сказал мне, что у него бронхит. «Но ничего, отработаем», — сказал Юра, — поделился Сергей Кузнецов.

Он добавил, что суды наследников Юрия Шатунова с Андреем Разиным «будут продолжаться, пока права на песни в итоге не перейдут жене и детям [артиста]».

11:29 Ко входу в траурный зал Троекуровского кладбища подъехал фургон, из которого волонтёры достают букеты красных роз и бесплатно раздают желающим.

На вопрос журналиста NEWS.ru о том, кто оплатил эту акцию, один из раздающих цветы ответил, что её устроил один из поклонников Юрия Шатунова.

Это просто от человека, который очень Юру любил. Какая разница от кого (полная фура цветов. — NEWS.ru)? Цветы бесплатные, — рассказал он.

11:21 Несмотря на то что организаторы прощания чётко организовали церемонию и пускают в зал группами по 50–70 человек, чтобы избежать давки, очередь заметно не уменьшается. Полиция перекрыла движение на прилегающих дорогах.

Среди поклонников много молодых девушек, взявших с собой малолетних детей, некоторые проходят очередь и встают в неё заново.

10:58 В пресс-службе компании «Ритуал» NEWS.ru сообщили, что сегодня, 26 июня с Юрием Шатуновым смогут проститься только поклонники, а близкие артиста сделают это в другой день и без присутствия прессы.

Сегодня пройдёт только церемония прощания для поклонников. Семьи, друзей и коллег усопшего на ней не будет. Они приедут завтра на закрытую церемонию, — сообщили в пресс-службе «Ритуала».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напротив гроба стоят несколько стульев для близких, но поскольку родных исполнителя сегодня не будет, там разрешают сидеть всем желающим.

10:45 Цветы, которые несут поклонники, перестали помещаться на столах возле гроба артиста, и теперь белые розы складывают в углу траурного зала Троекуровского кладбища.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники заметили, что в зале появился венок от коллектива программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!», в которой неоднократно снимался артист.

10:37 Многие прощающиеся снимают церемонию на телефон, подходят к гробу и фотографируют происходящее. Другие крестятся и кланяются, стоя на коленях перед усопшим.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице представители артиста раздают открытки и книги. Люди стараются взять всё, что есть.

10:23 По обеим сторонам от гроба стоят портреты Шатунова. На каждом — смеющееся и счастливое лицо кумира миллионов. У фотографий стоят гармонь и баян артиста.

На выходе из зала стоит стол, на котором лежат открытки и книги об артисте. Людям предлагают взять их с собой на память.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10:16 В зале, где прощаются с Юрием Шатуновым, стоят венки от композитора Игоря Крутого, «друзей из Франкфурта», от жены и детей.

Фото: Иветта Невинная/NEWS.ru

10:13 Прощальный зал украшен белыми розами. Всюду венки и вазы с цветами. В центре — открытый гроб с телом Юрия Шатунова. Поклонников просят не задерживаться в зале. Многие люди плачут навзрыд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10:02 Полиция убрала заграждения и пустила людей.

10:00 Поклонница Юрия Шатунова Надежда Остапенко рассказала NEWS.ru, что специально приехала почти всей семьёй из Нижнего Новгорода в Москву, чтобы проводить артиста в последний путь.

Когда я только узнала про смерть Юры, то сразу сказала семье: «Мы обязаны его похоронить!» Сын взял всем билеты, и мы поехали на поезде из Нижнего Новгорода. Тут вся моя семья, кроме старой бабушки. Я ей по телефону всё отправляю (фото и видео прощания с Юрием Шатуновым. — NEWS.ru). А так и муж, и сын, и невестка, и брат с женой здесь. Мы слушаем Юру на семейных застольях, поём его песни вместе с народными, — рассказала Надежда Остапенко.

9:57 Сотрудники ритуальной службы ставят ограждения, чтобы сдержать толпу. Поклонники пытаются прорваться в тень. На улице уже 28 градусов.

Фото: Иветта Невинная/NEWS.ru

9:48 В толпе начинаются беспорядки. Одни фанаты хотят петь хиты кумира, другие требуют прекратить делать это, считая, что громко петь песни на прощании — это оскорблять память усопшего. Люди кричат, чтобы их скорее пустили проститься с кумиром, потому что «многие стоят с трёх часов ночи».

9:35 Люди продолжают прибывать на место гражданской панихиды. Очередь из желающих проститься с артистом уже занимает весь периметр автомобильной парковки перед Троекуровским кладбищем. Поклонники исполнителя держат в руках охапки белых роз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9:20 Поклонники певца хором исполняют один из главных хитов Юрия Шатунова «Седая ночь».

Каждому из нас он был как родной. Мы выросли на его песнях. Я постоянно их слушаю. Если мне плохо — включаю Юру, если хорошо — тоже слушаю Юру. Не хочу никого обидеть из нашей эстрады, но Шатунов — это невероятная величина. У меня отец ушёл из жизни неделю назад, и когда умер Юра, я пережила такие же чувства. Он был всем нам членом семьи, — рассказала поклонница артиста Светлана Антипова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9:15 До начала траурной церемонии ещё почти час, но масса поклонников уже выстроилась в гигантскую очередь под палящим солнцем, чтобы проститься с кумиром. Многие пришли с зонтами, чтобы хоть как-то защититься от солнца.