Прощание с Ириной Антоновой состоится 3 декабря

https://static.news.ru/photo/4879eb8e-33e9-11eb-acd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Прощание с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой, которая скончалась 30 ноября в возрасте 98 лет, пройдёт 3 декабря.

Прощание состоится 3 декабря, — сообщил ТАСС источник из окружения Антоновой.

В пресс-службе музея пояснили, что прощание состоится в музее в закрытом формате. Похоронят Ирину Антонову, согласно её воле, на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем и матерью.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет в больнице в Коммунарке. У неё был диагностирован коронавирус. Женщину 15 ноября госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у неё выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Состояние Антоновой оценивалось как тяжёлое, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Врачам не удалось спасти президента музея — она умерла вечером 30 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Ирины Антоновой. По словам представителя Кремля, глава государства хорошо знал Антонову и неоднократно бывал в музее. Песков подчеркнул, что президент высоко ценил её глубочайшие знания.

Ирина Антонова являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», писал NEWS.ru.