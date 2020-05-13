Продолжение книги Януша Вишневского «Одиночество в Сети» выйдет летом

Польский писатель Януш Леон Вишневский выпустит продолжение своего романа «Одиночество в Сети». Книгу стоит ожидать летом.
Новая часть расскажет о событиях, которые произошли после расставания героев оригинального произведения,
Выход книги «Одиночество в Сети: Возвращение к началу» Януша Вишневского запланирован ориентировочно на август 2020 года. Всё будет зависеть от сроков выхода из карантина, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, американская кинокомпания Alcon Entertainment планирует снять продолжение фильма «P. S. Я люблю тебя». Картина станет экранизацией книги ирландской писательницы Сесилии Ахерн Postscript.
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