Продолжение книги Януша Вишневского «Одиночество в Сети» выйдет летом

https://static.news.ru/photo/13b062bc-9537-11ea-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: fb2knigi.ru

Польский писатель Януш Леон Вишневский выпустит продолжение своего романа «Одиночество в Сети». Книгу стоит ожидать летом.

Новая часть расскажет о событиях, которые произошли после расставания героев оригинального произведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство «Эксмо-АСТ».

Выход книги «Одиночество в Сети: Возвращение к началу» Януша Вишневского запланирован ориентировочно на август 2020 года. Всё будет зависеть от сроков выхода из карантина, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, американская кинокомпания Alcon Entertainment планирует снять продолжение фильма «P. S. Я люблю тебя». Картина станет экранизацией книги ирландской писательницы Сесилии Ахерн Postscript.