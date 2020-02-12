https://static.news.ru/photo/65dfdcdc-4d90-11ea-b2f4-fa163e074e61_660.jpg Джерард Батлер и Хилари Суонк в фильме «P.S. Я люблю тебя» Фото: warnerbros.com

Американская кинокомпания Alcon Entertainment планирует снять продолжение фильма «P. S. Я люблю тебя». Картина станет экранизацией книги ирландской писательницы Сесилии Ахерн «Postscript».

Как передаёт The Wrap, о запуске картины объявили директора студии Эндрю Косов и Бродерик Джонсон. Они также выступят продюсерами проекта.

Роман был опубликован осенью 2019 года. В нём описываются события, происходящие после книги «P. S. Я люблю тебя».

По сюжету, главная героиня выполняет последнюю просьбу своего мужа, который скончался от рака. Неожиданно к ней начинают обращаться неизлечимо больные люди, которые хотят оставить послания своим любимым, как это сделал супруг девушки.

Марго Робби появилась в образе Харли Квинн на съёмках продолжения фильма «Отряд самоубийц» вселенной DC. Пользователи Twitter опубликовали кадры со съёмочной площадки, на которой актриса показала новый образ своего персонажа.