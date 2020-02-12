Американская кинокомпания Alcon Entertainment планирует снять продолжение фильма «P. S. Я люблю тебя». Картина станет экранизацией книги ирландской писательницы Сесилии Ахерн «Postscript».
Как
Роман был опубликован осенью 2019 года. В нём описываются события, происходящие после книги «P. S. Я люблю тебя».
По сюжету, главная героиня выполняет последнюю просьбу своего мужа, который скончался от рака. Неожиданно к ней начинают обращаться неизлечимо больные люди, которые хотят оставить послания своим любимым, как это сделал супруг девушки.
Марго Робби появилась в образе Харли Квинн на съёмках продолжения фильма «Отряд самоубийц» вселенной DC. Пользователи Twitter опубликовали кадры со съёмочной площадки, на которой актриса показала новый образ своего персонажа.
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