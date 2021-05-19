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Принц Уильям привился от коронавируса

10:34, 20 мая 2021
Принц Уильям Принц Уильям Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям, герцог Кембриджский, сделал прививку от COVID-19. Внук королевы Великобритании Елизаветы II получил первую дозу вакцины от коронавируса, сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.

Всем, кто работает над внедрением вакцины, спасибо за всё, что вы сделали и продолжаете делать, — написал принц Уильям.

В начале января от COVID-19 привились Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп. Они стали первыми членами британской королевской семьи, получившими вакцину. Сообщалось, что укол сделал домашний лечащий врач в Виндзорском замке. 

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в своём Twitter, что вакцинировался от коронавируса. Препарат он не назвал.

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