Принц Уильям привился от коронавируса

Принц Уильям, герцог Кембриджский, сделал прививку от COVID-19. Внук королевы Великобритании Елизаветы II получил первую дозу вакцины от коронавируса, сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.
Всем, кто работает над внедрением вакцины, спасибо за всё, что вы сделали и продолжаете делать, — написал принц Уильям.
В начале января от COVID-19 привились Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп. Они стали первыми членами британской королевской семьи, получившими вакцину. Сообщалось, что укол сделал домашний лечащий врач в Виндзорском замке.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в своём Twitter, что вакцинировался от коронавируса. Препарат он не назвал.