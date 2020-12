Права на все свои песни продал Боб Дилан

https://static.news.ru/photo/bf2c1440-3895-11eb-bc0b-fa163e074e61_660.jpg Боб Дилан Фото: Famous/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Более 600 композиций Боба Дилана — полный архив почти за 60 лет — были проданы музыкантом компании Universal Music. Сумма сделки не разглашается.

Информацию о покупке распространила сама звукозаписывающая компания. Сделка охватывает все записи музыканта, от песни 1962 года Blowin' In The Wind до вышедшего этим летом альбома Rough and Rowdy Ways, сообщает Би-би-си.

СМИ также сообщают, что все песни Дилана могут оцениваться в $300 млн. Предполагается, что сделка может быть рекордной единоразовой покупкой прав на музыку. Сам Дилан воздерживается от комментариев.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Боб Дилан стал первым музыкантом в истории, пластинки которого попадали в топ-40 чарта альбомов США по версии Billboard в течение шести десятилетий. Артист выпускает полноформатные записи с 1962 года.

В 1960-х годах восемь альбомов попали в чарт, в 1970-х — 14, семь пластинок — в 1980-х, четыре — в 1990-х, семь — в 2000-х и сразу девять в 2010-х, сообщает издание. 19 июня Дилан опубликовал новый альбом Rough and Rowdy Ways, который также оказался в топ-40 на втором месте.