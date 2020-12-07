Права на все свои песни продал Боб Дилан

Более 600 композиций Боба Дилана — полный архив почти за 60 лет — были проданы музыкантом компании Universal Music. Сумма сделки не разглашается.
Информацию о покупке распространила сама звукозаписывающая компания. Сделка охватывает все записи музыканта, от песни 1962 года Blowin' In The Wind до вышедшего этим летом альбома Rough and Rowdy Ways,
СМИ также сообщают, что все песни Дилана могут оцениваться в $300 млн. Предполагается, что сделка может быть рекордной единоразовой покупкой прав на музыку. Сам Дилан воздерживается от комментариев.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Боб Дилан стал первым музыкантом в истории, пластинки которого попадали в топ-40 чарта альбомов США по версии Billboard в течение шести десятилетий. Артист выпускает полноформатные записи с 1962 года.
В 1960-х годах восемь альбомов попали в чарт, в 1970-х — 14, семь пластинок — в 1980-х, четыре — в 1990-х, семь — в 2000-х и сразу девять в 2010-х, сообщает издание. 19 июня Дилан опубликовал новый альбом Rough and Rowdy Ways, который также оказался в топ-40 на втором месте.