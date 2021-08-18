Познер рассказал о самых тяжёлых годах в своей жизни

Российский телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос зрительницы в Instagram об отношении к немцам-ровесникам или старше, рассказал, что вырос с ненавистью к Германии и её народу. Журналист признался, что четыре года, проведённые в данной стране в юности, стали самыми тяжёлыми в его жизни.

Это сложный для меня вопрос, потому что я военный ребёнок, я помню оккупацию Франции, я помню то, что писалось тогда в газетах, я помню документальные ленты, которые мне показывал мой отец, ленты, снятые самими нацистами в концлагерях, они сами записывали свои дела. Но в то же время я понимаю, что невозможно винить народ, не прощая. Был Нюрнбергский процесс, многих наказали — и как-то надо подвести черту. Нельзя забывать, но и нельзя всё время об этом напоминать, — подчеркнул Познер.

Он добавил, что его ровесники-немцы не имеют отношения к зверствам нацистов, так как к концу Второй мировой войны им также было 10-11 лет, и эти немцы не могут отвечать за преступления Адольфа Гитлера. Познер напомнил, что его дочь замужем за немцем, а его внук Николай «в общем-то, немец, он родился в Германии и говорит по-немецки лучше, чем по-русски».

Накануне Познер в беседе с журналистами «Комсомольской правды» прокомментировал бездействие президента СССР Михаила Горбачёва перед событиями августовского путча 1991 года. Ведущий отметил, что ГКПЧ не получил поддержки народа, а противниками стали москвичи, которые стали свидетелями попытки госпереворота. По мнению Познера, благодаря им первый президент России Борис Ельцин смог отстоять свою власть.

Ранее Познер заявил, что действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991-го оказались провальными, так как все события в основном проходили в Москве, другая же часть СССР оказалась довольно пассивной. Журналист подчеркнул, что в столице «безусловное большинство» жителей являлись сторонниками перестройки и соответствующих изменений. Он добавил, что руководителям ГКЧП, вероятно, «не хватило жёсткости».