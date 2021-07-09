Познер одним словом объяснил отличие русских от американцев

Телеведущий Владимир Познер объяснил одним словом разницу между русскими и американцами. По его мнению, всё дело «в другой заточке». Выражение он впервые услышал от своего сына. Размышления Познер опубликовал на своей странице в «Яндекс.Дзен».

Журналист отметил , что пытаясь описывать совокупные поведенческие и психологические черты, отличающие народы двух держав, получаешь «поверхностную и невнятную чепуху». Познер подчеркнул, что все рождаются с определённым набором генов, играющим важнейшую роль в жизни человека, при этом и русские, и американцы появляются на свет «абсолютно необработанными».

С момента появления на свет начинается эта самая обработка, заточка. В ней принимает участие множество сил: родители, знакомые, воспитатели, учителя, образ жизни, общепринятые условности — словом, всё, что нас окружает, — отметил Познер.

Ведущий отметил, что целевая, адресная заточка создаёт «то самое специфическое», определяющее национальные черты. По мнению Познера, процесс заканчивается в подростковом возрасте, в 15-16 лет, после чего человека уже нельзя «перезаточить».

Накануне Познер назвал единственный способ наладить отношения между Россией и США. Он также объяснил, в чём историческая причина недопониманий между странами. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин изначально делал шаги в сторону Запада, но подобные действия не восприняли там позитивно. Познер считает , что именно после этого градус недоверия резко повысился.

Ранее Владимир Познер признался, что не хочет проводить отпуск в России, объяснив своё решение тем, что всегда отдыхает за границей. Также он затруднился ответить на вопрос, продолжит ли его программа «Познер» выходить в эфире Первого канала в новом телесезоне осенью этого года.