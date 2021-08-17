Познер оценил идею «Бессмертного барака» по примеру «Полка»

Российский телеведущий Владимир Познер на своей странице в Instagram ответил на вопрос подписчицы, возможна ли на улицах РФ акция «Бессмертный барак» по примеру «Бессмертного полка». Последний посвящён ветеранам Великой Отечественной войны. У журналиста также поинтересовались, почему, по его мнению, «нынешнее правительство не хочет открыто покаяться» перед белогвардейцами, «сосланными в Сибирь», расстрелянными и их семьями.

Что касается «Бессмертного барака» — давайте вспомним, что «Бессмертный полк» возник не сверху, а снизу, это сами люди решили это сделать. Если люди так решат, значит, такое движение может быть, но пока на это не похоже. <...> Вообще, у нас не любят говорить о каких-то вещах, которые не лучшим образом характеризуют и народ, и страну. Может быть, мы и доживём до того дня, когда всё-таки это будет сказано громко, чётко и понятно для всех. Но сегодня, когда страна очень сильно разделена, конечно, этого ожидать нельзя, — добавил Познер.

Автор вопроса рассказала ему историю прадеда — героя Первой мировой войны, имевшего Георгиевский крест, но воевавшего на стороне «белых» в Гражданскую. Она подчеркнула, что потом предок «сбежал в Эстонию», а после «оккупации» Прибалтики его расстреляли, а семью отправили в Сибирь.

Хоть его и реабилитировали, но в нашей стране он считается предателем, — предположила подписчица.

Накануне Познер на своём сайте ответил на вопрос зрителя, может ли президентом РФ стать женщина. Журналист высказался утвердительно и предположил, когда представительница прекрасного пола возглавит страну, — он не сомневается, что «сегодняшнее молодое поколение станет свидетелем такого важнейшего события».

Ранее Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Почему судьи лишили российскую спортсменку золота Игр и отдали победу уронившей ленту израильской спортсменке Линой Ашрам, Познер рассказал в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул: чтобы делать выводы о том, специально или нарочно судьи отдали победу не россиянке Дине Авериной, а допустившей ошибку израильтянке Линой Ашрам, надо быть профессионалом в этом виде спорта. Себя Познер назвал «просто зрителем».