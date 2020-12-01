Поргина подтвердила фиктивность звания у Дрожжиной

https://static.news.ru/photo/e5293bc4-33e9-11eb-96af-fa163e074e61_660.jpg Людмила Поргина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Поргина назвала заверение коллеги Натальи Дрожжиной о получении звания заслуженной артистки фикцией. Вдова Николая Караченцова отметила, что вместе с высокими словами актёрам вручают медаль и специальные документы.

Это же просто глобальный обман. Можно сразу залезть в Интернет, чтобы увидеть, когда она получила звание, в каком году и месяце, кто ей его вручал и вообще выдвигал на его получение, — сказала Поргина порталу Teleprogramma.pro.

Ранее Поргина заявила, что хочет уехать за границу.

Как писал NEWS.ru, Поргина прокомментировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении юриста Михаила Цивина и его жены, артистки Наталии Дрожжиной, из-за спора вокруг имущества семьи Алексея Баталова.

Вдова и дочь легендарного актёра требуют от «опекунов» вернуть им долю в четырёхкомнатной квартире, мастерскую актёра, две квартиры, одна из которых находится в центре Москвы, а также $500 тыс. и 13 млн рублей, которые вдова актёра Гитана Аркадьевна передавала супругам, чтобы они положили деньги на счёт. Примирение в этой ситуации уже невозможно, так как расследуется уголовное дело. Но у блеснувшей в 1980-х в паре картин Дрожжиной и её супруга-юриста есть шанс минимизировать последствия своих действий.