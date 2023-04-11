«Адвокат попросил не раздувать»: Ахеджакова об обвинениях в госизмене Ахеджакова отреагировала на обращение о возбуждении уголовного дела о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила NEWS.ru, что знает об обращении с просьбой возбудить в отношении нее три уголовных дела, в том числе по статье о государственной измене. Актриса отметила, что ее адвокат «попросил не раздувать» эту тему.

Я уже знаю про это. Еще не переговорила с адвокатом, он попросил меня не раздувать это дело, — сказала Ахеджакова.

Ранее председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой возбудить в отношении Ахеджаковой три уголовных дела, в том числе по статье о государственной измене. Кроме того, Бородин призвал включить Ахеджакову в реестр иноагентов, после того, как та открыто выступила против проведения Россией спецоперации на Украине.

В обращении говорится, что Ахеджакова после увольнения из театра «Современник», где она проработала большую часть своей жизни, часто дает интервью телеканалам Украины. Кроме того, согласно тексту письма, актриса сообщала, что поддерживала украинскую армию финансово и призывала других поступать так же.

В феврале актриса рассказала, что ее лишили последней роли в спектакле «Игра в джин» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. 9 апреля в театре «Современник» заявили, что Ахеджакова уволилась по собственному желанию.