Подставила страну: девушку с плакатом потребовали уволить с Первого канала

Генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту следует уволить редактора Марину Овсянникову, ворвавшуюся накануне в прямой эфир программы «Время» с антивоенным плакатом, заявил NEWS.ru диктор ЦТ Евгений Кочергин. По мнению телеведущего, сотрудница специально выбрала момент, действовала со злым умыслом и «подставила всю страну».

Это вопиющий случай и все, кто допустил это, должны понести наказание. Я считаю, Константин Львович (Эрнст, гендиректор Первого канала. — NEWS.ru) должен уволить эту Овсянникову. Она явно действовала не по дурости, а со злым умыслом. Причём специально выбрала момент, когда наша страна переживает сложный период. Так просто спускать на тормозах это нельзя, — подчеркнул Евгений Кочергин.

Диктор ЦТ отметил, что в данном случае речь идёт о репутации не только Первого канала, но и всей России. По мнению Кочергина, Марина Овсянникова «подставила всю страну».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганством появление девушки с плакатом в эфире Первого канала.

Накануне Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой. Следователи выясняют наличие состава преступления в её действиях. Отмечается, что административное дело в отношении сотрудницы канала возбуждать не стали.

Инцидент на Первом канале произошёл вечером 14 марта. Во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино». Первый канал начал проверку в связи с произошедшим.