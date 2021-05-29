Победительница «Холостяка» рассказала об отношениях с Тимати

https://static.news.ru/photo/31cae6aa-c1e6-11eb-a3e9-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница проекта «Холостяк» Екатерина Сафарова, ставшая фавориткой рэпера Тимати, рассказала об их отношениях и жизни после проекта. 22-летняя девушка призналась, что переехала в Москву и носит то самое заветное кольцо. На вопросы поклонников Екатерина отвечала в сторис Instagram.

instagram.com/kat_safarova

Девушка утвердительно ответила на вопрос: «Кольцо носите или страшно?» Дело в том, что украшение 7,7 карат от известного ювелирного дома Джейкоба Арабо стоит порядка $300 тысяч (более 21,9 млн рублей).

instagram.com/kat_safarova

О подробностях отношений с рэпером Сафарова всё-таки умолчала. Девушка убеждена, «счастье любит тишину».

Я такой человек, что обычно всегда предпочитаю личные отношения оставлять при себе, но с Тимуром мы познакомились в таких условиях, что абсолютно всё было на виду у всех. Я понимаю ваш интерес узнать о том, что же дальше, но вы меня тоже поймите, — рассказала модель.

Ранее сообщалось, что Сафарова боролась за сердце музыканта в финале с Алисой Грабовой. Зрители после финала шоу писали в соцсетях, что было изначально понятно — между певцом и Сафаровой проскочила искра. Он и сам признался избраннице, что сделал выбор при первом же знакомстве.