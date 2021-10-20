Игорь Угольников предложил пройтись по пушкинским местам

Актёр и продюсер Игорь Угольников снял фильм о любви и культуре на Великой Отечественной войне. Премьера фильма «Учёности плоды» состоится уже 21 октября.

В оккупированном немцами пушкинском селе Михайловское немецкий профессор филологии фрау Мария Шиллер, которую играет Настя Кербенген, читает немецким солдатам в местном пушкинском музее лекции о русской культуре. В неё влюбляется житель этого села Сергей (Сергей Безруков), а тем временем линия фронта откатывается на запад под ударами советских войск, и немецкое командование решает отступать, прихватив из музея все ценности.

Спасти музейные экспонаты, себя и любимую — вот задача, встающая перед главным героем.

В фильме также снимались Фёдор Бондарчук, который играл командира партизанского отряда, и сам Игорь Угольников.