Игорь Угольников предложил пройтись по пушкинским местам

Актёр и продюсер Игорь Угольников снял фильм о любви и культуре на Великой Отечественной войне. Премьера фильма «Учёности плоды» состоится уже 21 октября.
В оккупированном немцами пушкинском селе Михайловское немецкий профессор филологии фрау Мария Шиллер, которую играет Настя Кербенген, читает немецким солдатам в местном пушкинском музее лекции о русской культуре. В неё влюбляется житель этого села Сергей (Сергей Безруков), а тем временем линия фронта откатывается на запад под ударами советских войск, и немецкое командование решает отступать, прихватив из музея все ценности.
Спасти музейные экспонаты, себя и любимую — вот задача, встающая перед главным героем.
В фильме также снимались Фёдор Бондарчук, который играл командира партизанского отряда, и сам Игорь Угольников.
Актёр Дмитрий Соломыкин со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Вячеслав Гришечкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Повереннова и президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Андрей Жемчужный и актриса Настасья Кербенген
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр Михаил Сегал
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Настасья Кербенген и продюсер Евгений Айзикович
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Настасья Кербенген
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Данила и Анна Калабины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Алексей Нестеров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Константин Фисенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Гурам Баблишвили и кастинг-директор Наталья Вихрян
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Любовь Константинова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Соучредитель агентства Pr International Евгения Попова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Съёмочная группа фильма «Учёности плоды»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кинорежиссёр Игорь Угольников
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Валдис Пельш
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Настасья Кербенген, кинорежиссёр Игорь Угольников, Николай Расторгуев и актриса Нонна Гришаева (слева направо)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Сергей Безруков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Михаил Мелин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Нонна Гришаева и её супруг, актёр Александр Нестеров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru