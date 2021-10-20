16+

Рубрики

Медиа

Архив

Игорь Угольников предложил пройтись по пушкинским местам
Культура

Игорь Угольников предложил пройтись по пушкинским местам

20:55, 20 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Актёр и продюсер Игорь Угольников снял фильм о любви и культуре на Великой Отечественной войне. Премьера фильма «Учёности плоды» состоится уже 21 октября.

В оккупированном немцами пушкинском селе Михайловское немецкий профессор филологии фрау Мария Шиллер, которую играет Настя Кербенген, читает немецким солдатам в местном пушкинском музее лекции о русской культуре. В неё влюбляется житель этого села Сергей (Сергей Безруков), а тем временем линия фронта откатывается на запад под ударами советских войск, и немецкое командование решает отступать, прихватив из музея все ценности.

Спасти музейные экспонаты, себя и любимую — вот задача, встающая перед главным героем.

В фильме также снимались Фёдор Бондарчук, который играл командира партизанского отряда, и сам Игорь Угольников.

Актёр Дмитрий Соломыкин со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Вячеслав Гришечкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Повереннова и президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Андрей Жемчужный и актриса Настасья Кербенген

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Михаил Сегал

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Настасья Кербенген и продюсер Евгений Айзикович

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Настасья Кербенген

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Данила и Анна Калабины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Алексей Нестеров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Константин Фисенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Гурам Баблишвили и кастинг-директор Наталья Вихрян

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Любовь Константинова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Соучредитель агентства Pr International Евгения Попова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Съёмочная группа фильма «Учёности плоды»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинорежиссёр Игорь Угольников

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Валдис Пельш

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Настасья Кербенген, кинорежиссёр Игорь Угольников, Николай Расторгуев и актриса Нонна Гришаева (слева направо)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Безруков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Мелин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Нонна Гришаева и её супруг, актёр Александр Нестеров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео