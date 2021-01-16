Племянник Никиты Михалкова назвал свою настоящую фамилию

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Племянник Никиты Михалкова Егор Кончаловский раскрыл свою настоящую фамилию. Он является сыном Андрона Михалкова-Кончаловского, родного брата Никиты Михалкова.

В своё время брат режиссёра носил двойную фамилию, но потом оставил только вторую её часть, хотя по паспорту у Андрона числится двойная. Род Кончаловских идёт от прадеда 55-летнего режиссёра Егора Кончаловского — Петра Кончаловского, который был художником, пишет «Московский Комсомолец».

Меня называют Михалковым-Кончаловским, но я в этом не виноват. Меня стали называть Кончаловским вслед за отцом люди из киношной среды. Но это и естественно. Я же сын Кончаловского, а не Михалкова, хотя по паспорту я — Михалков, — рассказал изданию Егор Кончаловский.

По словам режиссёра, он очень любит историю своего рода и рад, что не опозорил его. Егор Кончаловский некоторое время жил за границей, но сейчас признаётся, что его место на родине. Такой же судьбы он желает своим детям, хотя допускает, что учиться можно и не на просторах России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Егор Кончаловский провёл экскурсию по своему дому в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ. Ведущая программы Лера Кудрявцева рассказала, что в особняке режиссёра площадью 600 квадратных метров 18 комнат, среди них — четыре кухни, пять вaнных комнат, три кабинета, сaуна, солярий.