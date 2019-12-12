https://static.news.ru/photo/acbeb3f8-1ccb-11ea-96db-fa163e074e61_660.jpg Принцееса Диана и Джон Траволта Фото: Pete Souza/Pete Souza - Courtesy Ronald Rea/Global Look Press

Платье принцессы Дианы, в котором она танцевала на приёме в Белом доме в 1985 году с актёром Джоном Траволтой, продали за 264 тысячи фунтов стерлингов.

Тёмно-синее вельветовое платье от кутюрье Виктора Эдельштейна выставил аукционный дом Kerry Taylor Auctions, специализирующийся на продаже ценных предметов гардероба, сообщает CNN.

Прогнозируемая стоимость наряда составляла 350 тысяч фунтов стерлингов, однако его не удалось разыграть на торгах. В итоге предмет купила независимая благотворительная организация Historic Royal Palaces.

Представитель Kerry Taylor Auctions отказался комментировать, почему лот не удалось реализовать, но аукционный дом остался доволен тем, что платье осталось в Великобритании.

Как писал NEWS.ru ранее, за два месяца до трагической гибели в 1997 году принцесса Диана продала платье на аукционе за 420 тысяч фунтов стерлингов, чтобы собрать средства для благотворительных организаций.