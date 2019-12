Британский музыкант Элтон Джон дважды вошёл в шорт-лист кинопремии «Оскар» за музыку к фильмам.

Песни артиста Never Too Late, записанная с поэтом-песенником Тимом Райсом для анимационной картины «Король Лев», и (I’m Gonna) Love Me Again, созданная с его постоянным автором текстов Берни Топином для...