Российского писателя проверят на пропаганду педофилии в новой книге Роман «Наследие» Владимира Сорокина проверят на пропаганду педофилии

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Владимир Сорокин

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Министерство внутренних дел РФ с просьбой проверить новый роман «Наследие» писателя Владимира Сорокина на наличие пропаганды педофилии, пишет «Абзац». По словам общественников, в книге описаны сцены полового акта с несовершеннолетними без художественной необходимости. По их мнению, писатель мог совершить административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.21.1 (пропаганда педофилии) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Считаем, что в действиях автора книги имеется признак состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.21.1 [пропаганда педофилии] Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Прошу проверить действия автора книги «Наследие» Сорокина Владимира Георгиевича и выпустившего книгу издательства ООО «Издательство АСТ», — приводит издание текст обращения.

Роман «Наследие» Владимира Сорокина вышел в конце прошлого года. Книга рассказывает о поезде, который топят телами людей, и содержит жестокие сцены. По данным издания, после начала СВО Сорокин эмигрировал в Германию и позволял себе русофобские высказывания. Он заявлял, что проведение СВО является «преступлением против человечности». В ноябре 2023 года писатель выставил на аукцион свой автограф, направив вырученные средства в поддержку ВСУ.