Петросян показал награждение премией «Книги рекордов России»

https://static.news.ru/photo/9915c2d8-3386-11eb-ad55-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Евгений Петросян попал сразу в две номинации «Книги рекордов России», благодаря своей продолжительной карьере юмориста. Снимки с церемонии награждения премии телеведущий опубликовал в своём микроблоге.

Награждение проходило в дорогом ресторане Москвы. Петросян получил премию за номинации «Наибольшее количество авторских юмористических передач в России» и «Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России». Организаторы премии отметили достижения юмориста за его 58-летнюю карьеру.

Поклонники поздравили народного артиста с номинациями. Они отметили трудолюбие артиста, неугасающий огонь в его глазах, почти все признались, что выросли на шутках своего кумира. Многие поклонники юмориста отметили, насколько молодо он выглядит. Все написавшие остались в восторге от того, как высоко оценены заслуги любимого артиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая жена шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обнародовала в Instagram новую фотографию их общего сына Вагана. Малышу ещё нет и года, но растёт мальчик очень быстро.