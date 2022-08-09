Паулс призвал оставить Вайкуле и Галкина в покое

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Раймонд Паулс

Латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с NEWS.ru выступил против запрета на выступления российских артистов в Латвии и некоторых музыкантов в России. По его словам, эту ситуацию нужно урегулировать, а Лайму Вайкуле и Максима Галкина необходимо оставить в покое. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Вайкуле въезд в Россию, соответствующее обращение направлено в ФСБ.

Я не понимаю, почему артистов делают виноватыми. У нас тоже не пускают Григория Лепса. Я не понимаю все это. Надо уже как-то успокоиться и урегулировать эти вопросы. Эта ситуация уже настолько запуталась, что надо из нее один раз выйти, — заявил Паулс.

Композитор подчеркнул, что недавно посетил концерт Галкина в Юрмале, на котором супруг Аллы Пугачевой «выступил великолепно». Паулс признался, что очень рад за Галкина.

В своем обращении к директору ФСБ Александру Бортникову Кузнецов отметил, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в России должно быть уважение к стране. Также он добавил, что в скором времени в Думу будет внесен проект, которым предлагается ограничить возможность заработка в РФ для лиц, которые публично поддерживают враждебные страны.

Ранее Паулс рассказал, что Пугачёва планирует вернуться в Россию, артистка намерена приехать в Москву вместе с детьми. Композитор добавил, что считает Примадонну и ее мужа Максима Галкина очень талантливыми людьми. Кроме того, по его словам, они оба переживают за свою страну.