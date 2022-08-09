Пугачёва может скоро вернуться в Россию Раймонд Паулс рассказал о планах Пугачёвой вернуться в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал Telegram-каналу «Абзац», что российская певица Алла Пугачёва планирует вернуться в Россию. По его словам, артистка намерена приехать в Москву вместе с детьми.

Я с Аллой говорил. Она сказала, что вернётся с детьми в Москву, — сказал Паулс.

Композитор добавил, что считает Примадонну и ее мужа Максима Галкина очень талантливыми людьми. Кроме того, по его словам, они оба переживают за свою страну.

У Максима, может быть, есть какие-то свои проблемы (из-за последних событий. — NEWS.ru), но всё-таки Россия ведь его Родина, — сказал композитор.

Известно, что Паулс больше не сотрудничает с Пугачёвой. Тем не менее композитора и певицу связывает дружба, они продолжают общение.

Сам Галкин ответил своим подписчикам в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) на просьбу вернуть его супругу в Россию риторическим вопросом «Она что — шифоньер?». Так телеведущий намекнул, что певица не удерживается силой за границей.

В конце июля политолог Евгений Зайцев заявил, что Пугачёва и Галкин покинули Израиль и сейчас находятся в Латвии. При этом Галкин активно готовится к концертам в США, а также продолжает публиковать оскорбительные ролики в адрес России и ее граждан. В ироничной форме юморист даже пригласил россиян на свои концерты в США, однако получил в ответ несколько сотен гневных комментариев от пользователей.