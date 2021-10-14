Овечкин, Светлаков, Пореченков: эксперт рассказал, чем болеют звёзды

Российский учёный Илья Бурлаковский, который изобрёл и запатентовал лечебную систему «Метод Бурлаковского», рассказал NEWS.ru, как помог Михаилу Пореченкову избавиться от онемения в руках, Александру Овечкину — справиться с болью в шейном отделе позвоночника, а Никите Джигурде — вылечить голову перед боем с Иосифом Пригожиным.

«Абсолютно здоровы лишь три человека из 10 000 пациентов»

«Метод Бурлаковского» (второе название — «Правка Атланта») основан на более чем 10-летних исследованиях. Бурлаковский считает, что первопричиной многих болезней человека — таких, как головные боли, болезни суставов, «кривой позвоночник», различные нервные расстройства, является «неправильное» появление на свет.

Женщина рожает ребенка в положении «лёжа на спине». Эта поза удобна для врачей и акушерки, которая буквально «выкручивает и вывинчивает» ребенка из родовых путей. Но опасна для роженицы, а особенно — для младенца: пережимаются ещё не сформированные маленькие мышцы шейного отдела позвоночника, — объяснил Илья Бурлаковский.

По мере взросления человека суставы в шейном отделе так и остаются поджатыми, в результате чего головной мозг получает недостаточное количество кислорода и кровоснабжения, говорит Бурлаковский.

Специалист признался, что за годы практики принял более 10 тысяч пациентов, и лишь трое не имели описанной проблемы. У остальных она была.

Илья Бурлаковский Архив Ильи Бурлаковского

Учёный называет голову человека «крышей здания».

Когда «крыша» (голова) «поджата», это ведет к перекосам всей конструкции. Отсюда сколиозы, плоскостопие, перекос поясницы, ноги разной длины. А у детей — дефицит внимания, речевая задержка, головные боли, которые официальная медицина в ряде случаев пытается лечить антидепрессантами, порой вызывающими деформацию нервной и гормональной системы, — отметил Бурлаковский.

У Пореченкова немели руки, у Овечкина болела шея

По убеждению Бурлаковского, каждый человек, а дети в особенности, должны проходить диагностику и получать процедуру (она разовая и длится около 10 минут) минимум один раз в год.

Бурлаковский помог Пореченкову забыть про онемение рук Архив Ильи Бурлаковского

В клинике специалиста поправляют здоровье первые лица российской политики, спорта и шоу-бизнеса.

Лариса Долина, например, проходила процедуру в московской квартире Вячеслава Фитисова. Они дружат. Когда Вячеслав Александрович пригласил меня провести диагностику всех членов его семьи, в гости к ним приехала Лариса Александровна. После процедуры она благодарила меня, а когда созванивались позже, сказала, что у неё улучшилась работа всего шейного отдела позвоночника, прошли головные боли, прибавилось сил и энергии, — поделился учёный.

Михаил Пореченков также является пациентом Ильи Бурлаковского. Главные жалобы актёра были связаны с онемением рук.

У Михаила наблюдалось сильнейшее перенапряжение в спине и плечевой зоне. После процедур он отметил, что начал чувствовать свои руки, которые прежде часто немели, и избавился от болезненных ощущений в спине, — признался эксперт.

Сергей Светлаков с Ильёй Бурлаковским Архив Ильи Бурлаковского

Хоккеисту Александру Овечкину Бурлаковский помог решить проблему с болью в шейном отделе позвоночника и стать «ещё более скоростным, выносливым, сбалансированным». Также специалист рассказал, что недавно, накануне боя с депутатом Госдуме Виталием Милоновым, к нему на приём приезжал Никита Джигурда, которого мучили сильные головные боли.

Никита приятный человек, с хорошим юмором. Мы с ним шутили, что нам удалось вернуть голову Джигурды на место, и теперь он в порядке, готов к новым победам и свершениям. В боях без правил, где он участвует, безусловно, важно быть в хорошей физической форме, — подчеркнул учёный.

Никита Джигурда на приёме у Бурлаковского Архив Ильи Бурлаковского

«Вдовий горбик» Пугачёвой

Бурлаковский признался, что в силу профессионального интереса наблюдает за российскими звёздами со стороны, и по кадрам видеосъёмки и фотографиям знаменитостей сразу может сказать, какого рода проблемы со здоровьем они испытывают. Так, у Аллы Пугачевой, по мнению специалиста, есть нарушения в работе шейного отдела, которые «видны по перенапряжённым трапециевидным мышцам», и формируется так называемый «вдовий горбик» — жировые отложения на задней стороне шеи, причиной которых становятся гормональные нарушения.

Думаю, Примадонна периодически посещает массажистов и остеопатов, и эти сеансы приносят ей временное облегчение. Вероятно, также она страдает от головных болей и головокружений. До моего кабинета Алла Борисовна пока не доехала. Но если приедет, я с удовольствием ей помогу, — пообещал Илья Бурлаковский.

Посмотрев свежие фотоснимки полетевшей в космос Юлии Пересильд, эксперт отметил у неё напряжение шейных мышц. Он считает это признаком того, что актриса может испытывать болезненные ощущения в области лопаток и общую скованность мышц в грудном отделе. Бурлаковский поясняет: для полёта в космос это не опасно, а вот в будущем «аукнется головными болями».

Специалист уверен, что мог бы помочь Михаилу Ефремову справиться со злоупотреблением алкоголем, ставшим одной из причин резонансного ДТП с летальным исходом. Как признавался актёр в суде, спиртное якобы помогало ему снимать накопившееся общее напряжение.

У Михаила Ефремова, помимо сутулости и скованности мышц вдоль всего позвоночника, нарушено кровоснабжение мозга из-за пережатых сосудов в шее. Вероятно, именно нехватка кислорода и питательных элементов вызвала дефицит энергии и, как следствие, пристрастие к стимуляторам. Ведь мозгу нужна постоянная подпитка, — заметил Илья Бурлаковский.

«Чесался, метался»: звезде 1990-х помочь не удалось

Единственной неудачей в своей многолетней практике Бурлаковский называет встречу с популярным исполнителем, который был кумиром 1990-х. Теперь певец прекратил выступления, в своих интервью он то и дело жалуется на здоровье. Учёный отказался назвать фамилию музыканта, ссылаясь на этику.