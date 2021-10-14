Овечкин, Светлаков, Пореченков: эксперт рассказал, чем болеют звёзды

Российский учёный Илья Бурлаковский, который изобрёл и запатентовал лечебную систему «Метод Бурлаковского», рассказал NEWS.ru, как помог Михаилу Пореченкову избавиться от онемения в руках, Александру Овечкину — справиться с болью в шейном отделе позвоночника, а Никите Джигурде — вылечить голову перед боем с Иосифом Пригожиным.
«Абсолютно здоровы лишь три человека из 10 000 пациентов»
«Метод Бурлаковского» (второе название — «Правка Атланта») основан на более чем 10-летних исследованиях. Бурлаковский считает, что первопричиной многих болезней человека — таких, как головные боли, болезни суставов, «кривой позвоночник», различные нервные расстройства, является «неправильное» появление на свет.
Женщина рожает ребенка в положении «лёжа на спине». Эта поза удобна для врачей и акушерки, которая буквально «выкручивает и вывинчивает» ребенка из родовых путей. Но опасна для роженицы, а особенно — для младенца: пережимаются ещё не сформированные маленькие мышцы шейного отдела позвоночника, — объяснил Илья Бурлаковский.
По мере взросления человека суставы в шейном отделе так и остаются поджатыми, в результате чего головной мозг получает недостаточное количество кислорода и кровоснабжения, говорит Бурлаковский.
Специалист признался, что за годы практики принял более 10 тысяч пациентов, и лишь трое не имели описанной проблемы. У остальных она была.
Учёный называет голову человека «крышей здания».
Когда «крыша» (голова) «поджата», это ведет к перекосам всей конструкции. Отсюда сколиозы, плоскостопие, перекос поясницы, ноги разной длины. А у детей — дефицит внимания, речевая задержка, головные боли, которые официальная медицина в ряде случаев пытается лечить антидепрессантами, порой вызывающими деформацию нервной и гормональной системы, — отметил Бурлаковский.
У Пореченкова немели руки, у Овечкина болела шея
По убеждению Бурлаковского, каждый человек, а дети в особенности, должны проходить диагностику и получать процедуру (она разовая и длится около 10 минут) минимум один раз в год.
В клинике специалиста поправляют здоровье первые лица российской политики, спорта и шоу-бизнеса.
Лариса Долина, например, проходила процедуру в московской квартире Вячеслава Фитисова. Они дружат. Когда Вячеслав Александрович пригласил меня провести диагностику всех членов его семьи, в гости к ним приехала Лариса Александровна. После процедуры она благодарила меня, а когда созванивались позже, сказала, что у неё улучшилась работа всего шейного отдела позвоночника, прошли головные боли, прибавилось сил и энергии, — поделился учёный.
Михаил Пореченков также является пациентом Ильи Бурлаковского. Главные жалобы актёра были связаны с онемением рук.
У Михаила наблюдалось сильнейшее перенапряжение в спине и плечевой зоне. После процедур он отметил, что начал чувствовать свои руки, которые прежде часто немели, и избавился от болезненных ощущений в спине, — признался эксперт.
Хоккеисту Александру Овечкину Бурлаковский помог решить проблему с болью в шейном отделе позвоночника и стать «ещё более скоростным, выносливым, сбалансированным». Также специалист рассказал, что недавно, накануне боя с депутатом Госдуме Виталием Милоновым, к нему на приём приезжал Никита Джигурда, которого мучили сильные головные боли.
Никита приятный человек, с хорошим юмором. Мы с ним шутили, что нам удалось вернуть голову Джигурды на место, и теперь он в порядке, готов к новым победам и свершениям. В боях без правил, где он участвует, безусловно, важно быть в хорошей физической форме, — подчеркнул учёный.
«Вдовий горбик» Пугачёвой
Бурлаковский признался, что в силу профессионального интереса наблюдает за российскими звёздами со стороны, и по кадрам видеосъёмки и фотографиям знаменитостей сразу может сказать, какого рода проблемы со здоровьем они испытывают. Так, у Аллы Пугачевой, по мнению специалиста, есть нарушения в работе шейного отдела, которые «видны по перенапряжённым трапециевидным мышцам», и формируется так называемый «вдовий горбик» — жировые отложения на задней стороне шеи, причиной которых становятся гормональные нарушения.
Думаю, Примадонна периодически посещает массажистов и остеопатов, и эти сеансы приносят ей временное облегчение. Вероятно, также она страдает от головных болей и головокружений. До моего кабинета Алла Борисовна пока не доехала. Но если приедет, я с удовольствием ей помогу, — пообещал Илья Бурлаковский.
Посмотрев свежие фотоснимки полетевшей в космос Юлии Пересильд, эксперт отметил у неё напряжение шейных мышц. Он считает это признаком того, что актриса может испытывать болезненные ощущения в области лопаток и общую скованность мышц в грудном отделе. Бурлаковский поясняет: для полёта в космос это не опасно, а вот в будущем «аукнется головными болями».
Специалист уверен, что мог бы помочь Михаилу Ефремову справиться со злоупотреблением алкоголем, ставшим одной из причин резонансного ДТП с летальным исходом. Как признавался актёр в суде, спиртное якобы помогало ему снимать накопившееся общее напряжение.
У Михаила Ефремова, помимо сутулости и скованности мышц вдоль всего позвоночника, нарушено кровоснабжение мозга из-за пережатых сосудов в шее. Вероятно, именно нехватка кислорода и питательных элементов вызвала дефицит энергии и, как следствие, пристрастие к стимуляторам. Ведь мозгу нужна постоянная подпитка, — заметил Илья Бурлаковский.
«Чесался, метался»: звезде 1990-х помочь не удалось
Единственной неудачей в своей многолетней практике Бурлаковский называет встречу с популярным исполнителем, который был кумиром 1990-х. Теперь певец прекратил выступления, в своих интервью он то и дело жалуется на здоровье. Учёный отказался назвать фамилию музыканта, ссылаясь на этику.
Он приходил. Очень нервный. Ни секунды не мог сидеть на месте — присев на стул, через секунду снова метался по моему кабинету, хватал разные предметы, чесался... Это проявление нервного заболевания, вызванного, скорее всего, употреблением химических препаратов. Не исключаю, что он принимал психотропные вещества на протяжении длительного времени. Результатом стало серьёзное заболевание нервной системы. Процедуру ему я сделал, почти силой заставив хоть немного посидеть спокойно. Но в таких тяжёлых и запущенных ситуациях мой метод, увы, бессилен. Я не всемогущ, — резюмировал Бурлаковский.