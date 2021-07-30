От коронавируса умер композитор песен Боярского и Толкуновой

В возрасте 80 лет скончался советский и российский композитор Борис Емельянов, известный по песне Михаила Боярского «Сяду в скорый поезд». Об этом со ссылкой на дочь музыканта сообщает «Российская газета».

Емельянов умер от последствий коронавируса ещё 27 июля, однако известно об этом стало только сейчас, пишет издание.

Емельянов родился 20 апреля 1941 года на Дальнем Востоке, окончил музыкальное училище в Караганде, откуда переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В 1969 году поступил на кафедру дирижирования и академического пения Кемеровского государственного института культуры.

Всесоюзную известность композитор получил в середине 1970-х. Во время гастролей Иосифа Кобзона в Новокузнецке Емельянов передал ему партитуру песни «Алёнушка» на стихи местного поэта Александра Кухно. Певец оценил произведение и в 1974 году на фирме грамзаписи «Мелодия» «Алёнушка» вышла на пластинке.

В конце 1970-х годов Борис Емельянов стал работать с известными поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербенёвым и Борисом Дубровиным. Одними из самых запоминающихся произведений композитора стали песни «Носики-курносики» в исполнении Валентины Толкуновой (1978) и «Сяду в скорый поезд» Михаила Боярского (1986).

Ранее стало известно, что 28 июля в возрасте 89 лет скончался бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР и последний член ГКЧП Олег Бакланов.