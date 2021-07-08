Опубликовано фото Юлии Меньшовой у гроба отца

В распоряжении NEWS.ru оказалось фото, сделанное за несколько минут до начала траурной церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино. Дочь режиссёра Юлия Меньшова отдаёт последние распоряжения по организации мероприятия и поправляет цветы у гроба отца.

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

После церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино состоится отпевание режиссёра в храме, затем его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. После известия о его кончине супруге Вере Валентиновне стало хуже .

Россиянам Владимир Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию церемонии прощания и похорон Владимира Меньшова.