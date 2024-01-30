«Очень удручает»: кинокритик Шнейдеров про ремейк «Домовенка Кузи» Кинокритик Шнейдеров назвал удручающим решение снять ремейк «Домовенка Кузи»

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Удручает, что режиссеры не могут придумать ничего своего и берут «обкатанные» сценарии, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Таким образом он отреагировал на киноремейк «Домовенка Кузи».

Я абсолютно индифферентно отношусь ко всем творениям Сарика Андреасяна. Некоторые совсем не люблю, к некоторым равнодушен... Очень удручает, что режиссеры не могут ничего своего придумать и берут хорошо использованные, обкатанные старые сценарии. Работа того же Сарика «Тот еще Карлосон!» — это издевательство над оригиналом, — подчеркнул кинокритик.

При этом Шнейдеров отметил, что до выхода самого фильма сложно и бессмысленно делать какие-либо прогнозы о том, как зрители отнесутся к нему. Он напомнил об успехе фильма «Чебурашка», несмотря на то что оригинальная история вышла в 1970-х годах.

30 января «Кинокомпания братьев Андреасян» опубликовала тизер фильма «Домовенок Кузя». Премьера кинокартины намечена на 19 декабря 2024 года.

Ранее Давид Шнейдеров заявлял, что режиссеру фильма «Онегин» Сарику Андреасяну не стоило бы замахиваться на Александра Пушкина. Он отметил, что в романе главные герои описаны в юношеском возрасте, тогда как в фильме их играют взрослые актеры. По мнению кинокритика, режиссер сделал с произведением то, что сам захотел.