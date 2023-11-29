«Бедный Пушкин»: кинокритик высказался о фильме Андреасяна «Онегин» Кинокритик Шнейдеров: режиссеру «Онегина» Андреасяну не стоило трогать Пушкина

Фото: Пресс-служба «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Онегин»

Режиссеру фильма «Онегин» Сарику Андреасяну не стоило бы замахиваться на Александра Пушкина, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он отметил, что в романе главные герои описаны в юношеском возрасте, тогда как в фильме их играют взрослые актеры. По мнению кинокритика, режиссер сделал с произведением то, что сам захотел.

Не надо бы трогать Пушкина. По Пушкину Татьяне Лариной 13 лет, Ольге -11, Ленскому -18. Но Сарик Андреасян на то и Сарик, чтобы делать с произведениями то, что он хочет. Бедный Пушкин, — сказал Шнейдеров.

В Сети появился трейлер фильма «Онегин», судя по которому, сюжет картины не отступает от созданного Александром Пушкиным в романе в стихах «Евгений Онегин». Реплики персонажей являются цитатами из романа. Главного героя — Онегина, — сыграл Виктор Добронравов.

Партнершей Добронравова стала Лиза Моряк, примерившая образ Татьяны Лариной. Ольгу Ларину сыграла Татьяна Сабинова, а мать девушек — Алена Хмельницкая. В образе друга Онегина Владимира Ленского предстал Денис Прытков. Кроме того, в картине сыграли Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие. Роль рассказчика отдали Владимиру Вдовиченкову.