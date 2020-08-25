О покупке единственной в мире копии альбома Wu-Tang Clan снимут фильм

https://static.news.ru/photo/5b1c8096-e789-11ea-98d6-fa163e074e61_660.jpg Мартин Шкрели Фото: Byron Smith/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство фильм, рассказывающий о том, как осуждённый бизнесмен-фармацевт Мартин Шкрели купил единственную в мире копию седьмого альбома рэп-группы Wu-Tang Clan под названием Once Upon a Time in Shaolin.

Артисты выпустили пластинку в 2015 году тиражом в одну копию и выставили её на аукцион. На торгах победил Шкрели, который выложил за неё $2 млн.

Необычная сделка, культовый статус Wu-Tang Clan и скандальная известность бизнесмена стали поводом для создания картины на основе этой истории.

Режиссёром выступит американец Пол Даунс Колайццо, известный по работе над сериалом «Новый агент Макгайвер», сообщает Collider. Продюсированием займётся участник рэп-коллектива Роберт Диггз, известный как рэпер RZA, а также компания Брэда Питта Plan B.

Бывший глава американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели известен тем, что поднял стоимость препарата Daraprim для людей с ослабленным иммунитетом и носителей ВИЧ на 5500%: стоимость лекарства составляла $13,5, а затем увеличилась до $750. Сам фармацевт объяснил это желанием получить допфинансирование на разработку новых препаратов.

В 2018 году его приговорили к семи годам тюрьмы за финансовые махинации, писал NEWS.ru.