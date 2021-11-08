Новый гендиректор МХАТа заявил о подготовке «жесточайших сокращений»

Во МХАТе им. Горького грядёт крупное сокращение нетворческих сотрудников и изменение зарплат. Об этом заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман, который был назначен на эту должность 27 октября. По словам Кехмана, в театре наблюдается дисбаланс творческих и нетворческих работников, передаёт РИА Новости.

Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами... Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много, — сказал гендиректор театра.

Он отметил, что при бюджете 2 млн 300 тысяч рублей в месяц продажи театра в самый удачный месяц достигают 20 млн. Для сравнения он привёл Михайловский театр, где является худруком. По словам Кехмана, ежемесячно учреждение продаёт билетов на сумму 81,5 млн. Он также обратил внимание, что Новосибирский театр продаёт билетов на сумму 47 млн рублей усилиями меньшей команды.

Это с учётом 50-процентной заполняемости в Новосибирске и 75-процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч... Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде, — подчеркнул Кехман.

Он добавил, что изменения коснутся и заработных плат коллектива. При этом Кехман заявил, что не будет удерживать на работе людей, которых не устроят новые условия.

Владимир Кехман назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже ушёл художественный руководитель Эдуард Бояков. Была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кехман объяснил увольнение Бузовой её высоким гонораром, несоразмерным с продажами билетов на спектакль.