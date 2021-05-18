Номер на Евровидении от Украины назвали плагиатом

https://static.news.ru/photo/733538a8-b89e-11eb-bb6d-96000091f725_660.jpg Группа Go_A Фото: vk.com/goabandoriginal

Украинских организаторов Евровидения уличили в плагиате. Сценарист Анастасия Михайлова в своём Facebook заявила, что постановка на песню «Шум» группы Go_A, представляющей Украину на международном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, является её режиссёрским тритментом — от идеи до реализации.

Она рассказала, что отправляла аналогичный сценарий 6 февраля на телевидение. Михайлова участвовала в конкурсе на разработку идеи клипа для одного украинского коллектива, однако победу в итоге одержал другой участник. По её словам, в тритменте были аналогичные костюм, декорации, атмосфера, подсветка и даже действия актёров и массовки.

Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню «Шум» группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности? — спросила у подписчиков Михайлова, дополнив слова фотографиями своего проекта и кадрами с выступления участников на Евровидении.

Несмотря на выдвинутые обвинения, сценарист сказала, что продолжит болеть за свою страну. Более того, она считает честью, что именно эта группа выступает с постановкой, в основу которой легла её идея.

Ранее сообщалось, что представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение» в Роттердаме. Девушка выступила в первом полуфинале, проходившем на арене «Ахой».