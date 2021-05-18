Номер на Евровидении от Украины назвали плагиатом

Украинских организаторов Евровидения уличили в плагиате. Сценарист Анастасия Михайлова в своём Facebook заявила, что постановка на песню «Шум» группы Go_A, представляющей Украину на международном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, является её режиссёрским тритментом — от идеи до реализации.
Она рассказала, что отправляла аналогичный сценарий 6 февраля на телевидение. Михайлова участвовала в конкурсе на разработку идеи клипа для одного украинского коллектива, однако победу в итоге одержал другой участник. По её словам, в тритменте были аналогичные костюм, декорации, атмосфера, подсветка и даже действия актёров и массовки.
Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню «Шум» группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности? — спросила у подписчиков Михайлова, дополнив слова фотографиями своего проекта и кадрами с выступления участников на Евровидении.
Несмотря на выдвинутые обвинения, сценарист сказала, что продолжит болеть за свою страну. Более того, она считает честью, что именно эта группа выступает с постановкой, в основу которой легла её идея.
Ранее сообщалось, что представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение» в Роттердаме. Девушка выступила в первом полуфинале, проходившем на арене «Ахой».