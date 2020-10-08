Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк

Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк.
Соответствующее объявление было сделано 8 октября.
BREAKING NEWS: The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise GlÃ¼ck âfor her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.â#NobelPrizepic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
Как уточняется, премия присуждена за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».
В пятницу, 9 октября, должны быть оглашены имена обладателей премии мира, а в понедельник, 12 октября, — премии памяти Альфреда Нобеля по экономике.
Ранее NEWS.ru писал, что лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2020 году стали Харви Альер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Учёные получили награду за открытие вируса, вызывающего гепатит C.