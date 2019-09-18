Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков 18 сентября 2019 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Регистрацию осуществила межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Данные об этом размещены в системе «
Основной вид деятельности ИП Михалкова — «образование дополнительное детей и взрослых». Кроме того, среди прочего указано «издание книг, газет, журналов, производство кинофильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».
Из данных системы также следует, что с 1999 по 2005 год Михалков уже был зарегистрирован как ИП.
Ранее Михалков сообщил о том, что Государственный театр киноактёра, которым он руководит, переформатируют в Центр театра и кино на Поварской, рассказал сам режиссёр во время брифинга, писал News.ru.