https://static.news.ru/photo/e3469aa6-dac9-11e9-bc84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков 18 сентября 2019 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Регистрацию осуществила межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Данные об этом размещены в системе « СПАРК — Интерфакс ».

Основной вид деятельности ИП Михалкова — «образование дополнительное детей и взрослых». Кроме того, среди прочего указано «издание книг, газет, журналов, производство кинофильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».

Из данных системы также следует, что с 1999 по 2005 год Михалков уже был зарегистрирован как ИП.

Ранее Михалков сообщил о том, что Государственный театр киноактёра, которым он руководит, переформатируют в Центр театра и кино на Поварской, рассказал сам режиссёр во время брифинга, писал News.ru.