Нетребко похвалилась импозантным отцом с внешностью киногероя

https://static.news.ru/photo/4d5376b6-0928-11eb-81e1-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко с отцом Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Анна Нетребко показала 85-летнего отца, бравый вид которого и импозантная внешность покорили поклонников. Ради встречи с папой оперная певица прилетела в Краснодар.

Всё ещё красив в свои почти 86. Папа, — подписала фото оперная дива.

Многие фанаты пришли в восторг от снимка. Поклонники пришли к выводу, что артистка внешностью удалась в отца, который прекрасно выглядит. «Красивый мужчина, очень интересный! Здоровья ему, еще на долгие годы!», «Еще как красив!», «Интересный мужчина! В кино можно снимать», «Такие мужчины, как твой папа, будут красивы и в 96, и в 106!! Потому что порода!», написали в комментариях подписчики певицы.

Отец Анны Нетребко — кубанский казак, по профессии он геолог. Мать певицы был инженером. Сама Анна выбрала для себя совсем другое будущее, сделала ставку на свой уникальный голос.

Не сдержала восхищения и ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко, назвав отца Нетребко «киногероем».

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперная певица Анна Нетребко выписалась из клиники, где проходила лечение от коронавирусной инфекции. В своём посте она также поблагодарила подписчиков за поддержку и персонал 52-й московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение.