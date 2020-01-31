Стримиговый сервис Netflix совместно с командой Sony Pictures начал работу над экранизацией мюзикла, созданного по книге «Матильда» британского писателя Роальда Даля.
Изначально фильм выйдет в прокат только в Великобритании, и позже станет доступен на онлайн-платформе,
Режиссёром картины выступил Мэттью Уорчус, занимавшийся мюзиклом.
Премьера постановки состоялась в 2010 году в Великобритании. Музыку и тексты написал комик и музыкант Тим Минчин.
Как писал NEWS.ru, вышел трейлер мюзикла, созданного по мотивам фильма «Назад в будущее» американского режиссёра Роберта Земекиса.
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