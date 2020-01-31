https://static.news.ru/photo/7c169a0c-440f-11ea-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стримиговый сервис Netflix совместно с командой Sony Pictures начал работу над экранизацией мюзикла, созданного по книге «Матильда» британского писателя Роальда Даля.

Изначально фильм выйдет в прокат только в Великобритании, и позже станет доступен на онлайн-платформе, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссёром картины выступил Мэттью Уорчус, занимавшийся мюзиклом.

Премьера постановки состоялась в 2010 году в Великобритании. Музыку и тексты написал комик и музыкант Тим Минчин.

Как писал NEWS.ru, вышел трейлер мюзикла, созданного по мотивам фильма «Назад в будущее» американского режиссёра Роберта Земекиса.