Названа точная причина смерти артистки из «Танцев со звёздами» Асмаловской

Звезда шоу «Танцы со звёздами» и ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская умерла от цирроза печени. Это подтвердило вскрытие, сообщает Telegram-канал «112». Ранее сообщалось, что артистка скончалась от коронавируса.

Кристина Асмаловская умерла не от коронавируса, как писали ранее, а от цирроза печени, — говорится в сообщении.

Как отмечается, смерть наступила от цирроза печени, а коронавирусная инфекция лишь обострила хроническое заболевание. По данным канала, проблемы с печенью у женщины возникли на фоне злоупотребления спиртными напитками.

О смерти Кристины Асмаловской стало известно 16 ноября. Ей был 41 год.

Ведущая Татьяна Черняева рассказала, что Асмаловская попала в больницу с 25-процентным поражением лёгких и последнюю неделю провела на ИВЛ. Изначально её положили в больницу из-за проблем с печенью и желчным пузырём, а уже после выписки ей стало трудно дышать и её увезли на скорой. Прививку от коронавируса она сделать не успела.

Зрителям Асмаиловская известна по проекту «Танцы со звёздами», её партнёрами были Марат Башаров и Максим Щёголев. Она снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». Кроме этого, артистка на протяжении семи лет вела детскую передачу «АБВГДейка».