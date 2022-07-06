Назван новый главный режиссёр театра «Ленком» Новым главным режиссёром театра «Ленком» стал Алексей Франдетти

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Новым главным режиссёром московского театра «Ленком» стал Алексей Франдетти. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор театра Марк Варшавер. Он уточнил, что такое решение может в итоге оказаться временным.

Место художественного руководителя, которое было свободно в штатном расписании театра, теперь аннулировано. И вместо художественного руководителя ввели должность главного режиссера. <...> И я с Алексеем Франдетти заключаю срочный договор на работу в театре главным режиссером, — сказал Варшавер.

Он уточнил, что главный режиссёр будет подчиняться непосредственно директору театра. На этой позиции остаётся сам Варшавер.

Директор уточнил, что договор с Франдетти заключается сроком на один год, «а дальше время покажет».

И руководство города примет решение, что дальше, — подчеркнул Варшавер.

Алексею Франдетти 38 лет, он родился в Ташкенте, Окончил Ташкентскую высшую школу национального танца и хореографии, учился на актёрском отделении Школы-студии МХАТ, занимался вокалом. Получил известность как режиссер мюзиклов. В 2010, 2016 и 2019 годах был удостоен премии «Золотая маска» как режиссёр-постановщик.