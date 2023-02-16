Нашумевшую песню Киркорова «Если ты уйдешь» не включили в фильм «Нюрнберг» Режиссер Лебедев опроверг участие Киркорова в фильме «Нюрнберг»

Фото: Филипп Киркоров/youtube.com

Филипп Киркоров

Новая песня Филиппа Киркорова «Если ты уйдешь» к фильму «Нюрнберг», клип на которую попал в тренды YouTube, не будет включена в картину. Об этом NEWS.ru заявил режиссер картины Николай Лебедев. По его мнению, Киркоров показал себя в этой песне «глубоким, сложным исполнителем». Однако Лебедев признался, что в данной композиции в фильме «Нюрнберг» не будет.

Николай Лебедев рассказал, что снять клип на песню «Если ты уйдешь», в который войдут кадры из кинофильма «Нюрнберг» (выйдет в прокат 23 февраля), ему предложил сам артист.

С Киркоровым я достаточно давно знаком. Я знаю, что он человек разный очень — может быть шутливым, веселым, грустным. Он мне прислал эту песню, она мне приглянулась. Песня глубокая, мощная, эмоциональная. И я предложил ему снять такое музыкальное видео к выходу фильма, — рассказал Николай Лебедев.

Режиссер отметил, что песню «Если ты уйдешь» сочинил Андрей Резников, а музыку к фильму написал композитор Эдуард Артемьев. По мнению Лебедева, клип Киркорова к «Нюрнбергу» получился «очень человечным и соответствует некоторым темам картины».

Филипп показал себя с неожиданной стороны — глубоким, сложным исполнителем. Но в фильме эта песня не звучит. Клип «Если ты уйдешь» — музыкальное видео на основе материала фильма с Филиппом, который является рассказчиком, но не участником этой истории, — заключил Лебедев.

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