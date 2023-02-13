Порноактриса Елена Беркова вызвала на бой Филиппа Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Звезда «Дома-2» и порноактриса Елена Беркова вызвала Филиппа Киркорова на бой, передает KP.RU. Причиной для этого стало неуважение артиста к православным святыням, а также случаи оскорбления и насилия в отношении женщин с его стороны. Беркова заявила, что «уничтожит» Киркорова и что «преподаст ему урок вежливости».

Я бросаю официальный вызов человеку, который называет себя королём российской эстрады Киркоров, я слышала, что ты любишь бить женщин и нецензурно оскорблять людей, небрежно относиться к чувствам верующих и православным святыням. Я заставлю тебя быть скромнее и уважительнее! Прими мой вызов, и я преподам тебе урок вежливости! — заявила актриса.

Беркова предложила Киркорову самому выбрать, в какой дисциплине будет проходить бой, но уточнила, что «уничтожит» его. Вызов артисту она бросила после победы над спортсменкой Ариной Ли в ее первом профессиональном бое по правилам ММА. После этого боя Беркова также вызвала на поединок Виталия Милонова и Ксению Собчак.

До этого звезда «Дома-2» дралась с Даной Борисовой, а также вызывала на бой Анастасию Волочкову, Ольгу Бузову, Тину Канделаки, Александра Емельяненко, Артема Дзюбу, Дмитрия Губерниева и Елену Малышеву.

Российский боец ММА Александр Емельяненко ранее ответил на вызов актрисы Елены Берковой, которая предложила ему поединок. Спортсмен заявил, что не бьёт женщин.