Емельяненко высказался о возможном поединке с Берковой Александр Емельяненко заявил, что не стал бы проводить бой с Еленой Берковой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко ответил на вызов актрисы Елены Берковой, которая предложила ему поединок, сообщает «Чемпионат.com». По словам спортсмена, он не бьёт женщин.

Но Лена молодец, шумит похлеще известных бойцов. Удачи ей в нашем нелёгком деле, — рассказал россиянин.

Беркова, которая выступает в поп-MMА, в конце марта бросила вызов Емельяненко. Актриса заявила, что планирует отправить бойца на пенсию.

31 мая менеджер Емельяненко Никита Бурчак рассказал о том, что спортсмен находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге. По его словам, Москва плохо влияет на бойца.

Ранее сообщалось, что режиссёр Валерия Гай Германика выставила на Avito фильм про бойца ММА Александра Емельяненко. Запрещённую к показу картину она оценила в 50 миллионов рублей.