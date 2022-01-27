На 88-м году жизни умерла знаменитая советская балерина Татьяна Легат

Артистка Татьяна Легат в роли Китри в балете "Дон Кихот", поставленном Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета имени С. М. Кирова, 10.09.1958

27 января в Москве на 88-м году жизни скончалась советская балерина, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат, об этом сообщила «Интерфаксу» её дочь Алёна Соловьёва. Артистка умерла в больнице, проведя до этого там несколько дней. В последние недели жизни она была бодра и активна.

Смерть наступила скоропостижно. В больнице Легат провела несколько дней, до этого вела активный образ жизни. В последние годы Легат работала педагогом-репетитором в Михайловском театре в Петербурге, но с началом пандемии родственники перевезли ее в Москву, — передаёт «Интерфакс».

Балерина родилась в 1934 году в Ленинграде. В 1943-м Легат поступила в Ленинградское хореографическое училище, а в 1953-м была принята в труппу Мариинского театра, где танцевала до конца 1970-х годов.

Позже Легат устроилась педагогом-репетитором в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. В 1990-х уехала в США, где с 1992 года работала педагогом-репетитором Бостонского балета. В 2010 году артистка вернулась в Михайловский театр в Петербурге.

23 января актёр театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов скончался на 90-м году жизни. Заслуженный артист России ушёл из жизни после продолжительной болезни.