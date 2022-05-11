Противникам Евровидения объяснили, почему не нужно отказываться от конкурса Музыкальный критик Бабичев объяснил, почему России не нужно отказываться от Евровидения

Фото IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru отметил, что России не стоит отказываться от конкурса «Евровидение», хотя после отстранения многие россияне высказывали подобное мнение. По его словам, когда возникает подобный вопрос, почему-то все забывают об артистах. В этом году Евровидение проходит в Турине, а Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил российских музыкантов из-за обострения ситуации на Украине.

Народ у нас сразу поддержал эту волну, мол, зачем нам это надо, давно это конкурс нетрадиционной ориентации, никаких принципов, ничего не осталось, это уже не то Евровидение, что было раньше. Ещё момент, который озвучивают все: конкурс кроме ABBA никого не вырастил, никаких звёзд. Но, по-моему, ответ прошлого года был сильным. До сих пор Евровидение — конкурс, за которым следят и который выращивает таланты, — подчеркнул Бабичев.

Он заявил, что этот конкурс показывает нереальные рейтинги в России. В прошлом году это была одна из топовых трансляций на отечественном телевидении наравне с матчами чемпионата Европы по футболу. Более того, противники Евровидения забывают о самих российских музыкантах.

Мы вообще думаем про артистов, которые могут получить эфир в прайм-тайм на всю Европу, что это возможность прежде всего для нашей культуры. Мы всё-таки на 90% отправляем хорошие номера и классных вокалистов. Почему мы должны за них решать? Например, Сергей Лазарев. Его до этого хорошо знали в Европе, у него хороший английский, англоязычный репертуар. Но этими выступлениями и шикарными постановками он показал себя рабочей лошадкой. Ни одной ноты мимо. Просто человек, который делает своё дело, — подытожил Бабичев.

По мнению музыкального критика, если Россия вернётся на этот конкурс, то стоит по-прежнему отправлять туда крепкие выступления, безотносительно того, будет победа или нет.

25 февраля Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о том, что российские музыканты не будут участвовать в конкурсе «Евровидение» в этом году. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о своём выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Такая мера стала ответом на отстранение России от Евровидения.

Ранее Бабичев сообщил NEWS.ru, что с вероятностью 99% победу в конкурсе «Евровидение-2022» одержат представители Украины. По его мнению, невозможно представить, что выиграет кто-то другой.