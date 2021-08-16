Муж британской принцессы Евгении сменил работу после скандала с моделями

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Певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации её кандидатуры на участие в выборах, передаёт РИА Новости. Артистка собиралась в петербургское законодательное собрание от партии «Родина».

В пресс-службе регионального отделения партии сообщили: при принятии решения об отказе был нарушен закон о выборах. В жалобе говорится, что «выявленные мнимые факты недостоверности данных об избирателях» связаны с некорректным...