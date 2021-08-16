Муж британской принцессы Евгении сменил работу после скандала с моделями
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:06, 17 августа 2021
Фото: face to face/Instagram/Global Look Press
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Муж британской принцессы Евгении Йоркской, Джек Бруксбэнк, сменил работу после скандала, в рамках которого он был замечен на яхте с полуобнажёнными моделями. Об этом сообщает Daily Mail.
Супруг принцессы до недавних пор являлся амбассадором бренда Casamigos и в рамках благотворительной акции встречал важных гостей мероприятия, организованного совместно с UNICEF. Пока жена Бруксбэнка находилась в Лондоне вместе с детьми, Джек попал под прицелы фотокамер на яхте в окружении трёх фотомоделей: Рэйчел Залис, Эрики Пелосини Лиман и Марии Буччеллати. Несмотря на заверения о том, что девушек с Бруксбэнком связывает исключительно дружба, работу мужу принцессы Евгении всё-таки пришлось сменить: он оставил свой пост в Casamigos и займет место отца в бухгалтерской компании Pangaea Land And Property Limited.
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