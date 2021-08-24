Мошенники «развели» дворника театра Моссовета на 600 тысяч рублей

В Москве 42-летнего дворника Театра имени Моссовета мошенники «развели» на 600 тысяч рублей, передаёт KP.RU. Мужчина «попался» на известной схеме: злоумышленник заявил, что на имя дворника кто-то пытается взять кредит и необходимо этому помешать.

В момент происшествия мужчина находился на работе. Неизвестный позвонил ему и представился сотрудником банка. Дворника попросили срочно отправиться к ближайшему банкомату, чтобы помешать несуществующим злоумышленникам взять кредит. Для этого ему нужно было снять все деньги и положить на «безопасный» счёт.

Дворник театр поверил и решил сделать так, как ему порекомендовал собеседник. Предупредив начальство, он отправился к банкомату, после чего перечислил деньги на счёт мошенника. 600 тысяч рублей злоумышленник не вернул. Мужчина позвонил в банк, где ему сообщили, что он стал жертвой обмана. После этого он обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что российский актёр Владислав Демченко, известный по фильмам «Завтра была война», «Криминальный талант» и другим, стал жертвой мошенников. Артист лишился 70 тысяч рублей, когда перешёл на фейковый сайт в надежде получить кешбэк за определённые операции по банковской карте.