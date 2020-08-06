Минкультуры и Роспотребнадзор уточнят критерий массовости сцен в театре

https://static.news.ru/photo/6a40ab76-d80f-11ea-a166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкультуры совместно с Роспотребнадзором уточнит рекомендации по возобновлению работы театров в 20-х числах августа, в том числе определит критерии массовости сцен для музыкальных театров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову. Она отметила, что вопросы относительно возобновления работы культурных учреждений постоянно прорабатываются совместно с профессиональным сообществом и с Роспотребнадзором.

Последние корректировки в этом плане будут внесены в 20-х числах августа, потому что за две недели нужно приготовить наши федеральные театры, по этой логике и принципу будут существовать и региональные театры, — цитирует её агентство.

Любимова добавила, что будут рассмотрены принципы рассадки в разных видах театра — драматическом и оперы и балета. Эти учреждения предполагают большое количество людей, задействованных на сцене — это и симфонические оркестры, и сами труппа.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами. Кроме того, в театрах запрещается продавать продукты питания. Напитками торговать можно, но только теми, что в промышленной упаковке.

Отдельные правила касаются музыкантов, играющих на духовых инструментах. Они должны на концертах соблюдать дистанцию не менее двух метров, чтобы избежать рисков распространения коронавируса. Кроме того, перед самими инструментами необходимо использовать защитные экраны. При этом расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее 1,5 метра.