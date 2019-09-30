https://static.news.ru/photo/840c985a-e367-11e9-a673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

База данных о господдержке производства фильмов и их успешности в прокате заработает в октябре. Её совместно запускают Министерство культуры и Фонд кино. В информационной системе можно будет найти сведения о фильмах, выпущенных с 2015 года.

« Коммерсант » уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова. С 2015 года в прокат вышло 17 её фильмов, на производство которых было выделено 165 млн руб. возвратных и 921,3 млн руб. безвозвратных госденег. Общие сборы этих фильмов в прокате составили 5,84 млрд руб. Также среди лидеров — студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и Bazelevs Тимура Бекмамбетова.

Ранее News.ru писал, что Министерство культуры планирует пересмотреть условия господдержки кинокомпаний. Изменения коснутся негосударственных инвесторов — в ведомстве хотят обязать продюсеров заниматься их согласованием. Как сообщили источники на кинорынке, заниматься этим должны будут кинопроизводства — победители конкурсного отбора Минкультуры и подведомственного ему Фонда кино. Идея принадлежит главе Минкульта Владимиру Мединскому.