База данных о господдержке производства фильмов и их успешности в прокате заработает в октябре. Её совместно запускают Министерство культуры и Фонд кино. В информационной системе можно будет найти сведения о фильмах, выпущенных с 2015 года.
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Ранее News.ru писал, что Министерство культуры планирует пересмотреть условия господдержки кинокомпаний. Изменения коснутся негосударственных инвесторов — в ведомстве хотят обязать продюсеров заниматься их согласованием. Как сообщили источники на кинорынке, заниматься этим должны будут кинопроизводства — победители конкурсного отбора Минкультуры и подведомственного ему Фонда кино. Идея принадлежит главе Минкульта Владимиру Мединскому.