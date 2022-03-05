Михалков выступил с речью о необходимости введения цензуры в России

Актёр, режиссёр, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступил за принятие проекта президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и высказался о необходимости введения цензуры в России. Звёзд, подвергающих документ критике, он назвал бездарностями, которые не умеют ставить достойные спектакли и снимать талантливое кино. Обращение Никиты Михалкова к делегатам проходящего 5 марта в Москве съезда российской общественности в поддержку указа было зачитано в ходе обсуждения, передаёт журналист NEWS.ru.

Протестующие против указа — это те, кто не умеет ставить достойные спектакли и снимать талантливое человечное кино. Они испугались, что им не дадут ставить их неталантливые произведения, — объяснил в своей речи Никита Михалков.

Режиссёр добавил, что «цензура — это не когда запрещают, а когда не дают денег на бездарное, на то, что разрушает и разъедает душу». Никита Михалков, которого власти Украины арестовали заочно, назвал цензуру «вынужденной самозащитой государства».

Ранее 13 руководителей крупнейших российских театров, среди которых Владимир Урин (Большой театр), Константин Хабенский (МХТ им. Чехова), Евгений Миронов (театр Наций), Константин Райкин («Сатирикон»), Ирина Апексимова (театр на Таганке), Виктор Рыжаков («Современник»), в открытом письме поддержали главу Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина, подвергшего критике проект президентского указа о традиционных ценностях. Главный пункт в нём, вызвавший возражение театральной общественности, касается усиления контроля государства за реализацией политики и ответственности федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления «за финансированием мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики».

Депутат Госдумы, народный артист России, кинорежиссёр Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru заявил о своём несогласии с Александром Калягиным. По его мнению, традиционные ценности нуждаются в дополнительной защите и строгом контроле их сохранения.